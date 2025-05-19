Кожевников о ЧМ: «Там вообще кошмар. Междуусобчик. Я посмотрел только пол-игры Казахстана с кем-то. Без России не будет праздника»

— А без нас и не будет праздника. Так междуусобчик. Они сами так захотели, ну и пускай. Конечно, и мы теряем от международной изоляции, что тут говорить. Я только тремя руками за наше возвращения и могу заверить, когда нас вернут — это будет самый смотрибельный чемпионат мира. Или Олимпиада. Все будут смотреть хоккей, — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.