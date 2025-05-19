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Кожевников о ЧМ: «Там вообще кошмар. Междуусобчик. Я посмотрел только пол-игры Казахстана с кем-то. Без России не будет праздника»

В Швеции и Дании ранее начался чемпионат мира по хоккею. Россия и Беларусь не участвуют в турнире из-за отстранения.

— Не могу не спросить, следите ли вы за чемпионатом мира по хоккею, который сейчас проходит в Швеции и Дании без участия российской команды?

— Я посмотрел только пол-игры Казахстана с кем-то. Даже уже и не вспомню с кем. И все, больше не смотрю. Там вообще кошмар. Не стоит даже обращать на него внимания.

Там есть команды, которые на голову сильные остальных. Я уже давно говорю об этом — уровень группового этапа чемпионата планеты очень низкий. Более-менее что-то интересное посмотреть можно там только с четвертьфиналов.

А мы деньги платим ИИХФ. Они нам одни капканы понаставили, с этим французом во главе, как его? Тардифом. А мы не играем нигде, но деньги платим. Кому-то чемпионат мира, может, и нужен — я же не против. Просто надо себя уважать.

— Матчи мирового форума показывает федеральный спортивный канал, наверняка российские болельщики его смотрят и думают — вот, нас опять нет на этом празднике хоккея. Как вы считаете, вернемся ли мы на следующий год в мировую спортивную семью?

— А без нас и не будет праздника. Так междуусобчик. Они сами так захотели, ну и пускай. Конечно, и мы теряем от международной изоляции, что тут говорить. Я только тремя руками за наше возвращения и могу заверить, когда нас вернут — это будет самый смотрибельный чемпионат мира. Или Олимпиада. Все будут смотреть хоккей, — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.