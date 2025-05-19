«Торонто» ни разу не вышел в финал конференции в 9 сезонах с Мэттьюсом, Марнером и Нюландером. Было 2 вылета во втором раунде, 6 — в первом и 1 — в квалификации

«Торонто» ни разу не пропустил плей-офф с сезона-2016/17. Он стал дебютным в команде для форвардов Остона Мэттьюса (текущая средняя зарплата — 13,25 млн долларов, контракт до 2028 года) и Митча Марнера (10,9 млн, срок действия контракта истекает в этом году), вторым — для форварда Вильяма Нюландера (11,5 млн, контракт до 2028 года).
За 9 сезонов «Лифс» ни разу не сумели дойти до финала конференции.
Клуб 6 раз вылетал в первом раунде (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024), 2 раза — во втором (2023, 2025) и 1 раз — в квалификации (2020, из-за пандемии коронавируса и досрочного завершения регулярного чемпионата в плей-офф играли 24 команды).
В 7 из 9 сезонов за команду выступал форвард Джон Таварес, присоединившийся к «Торонто» в 2018 году в качестве свободного агента. Его кэпхит — 11 млн долларов, срок действия контракта истекает в этом году.