«Торонто» ни разу не вышел в финал конференции в 9 сезонах с Мэттьюсом, Марнером и Нюландером. Было 2 вылета во втором раунде, 6 — в первом и 1 — в квалификации

«Торонто» ни разу не пропустил плей-офф с сезона-2016/17. Он стал дебютным в команде для форвардов Остона Мэттьюса (текущая средняя зарплата — 13,25 млн долларов, контракт до 2028 года) и Митча Марнера (10,9 млн, срок действия контракта истекает в этом году), вторым — для форварда Вильяма Нюландера (11,5 млн, контракт до 2028 года).