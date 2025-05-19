«Торонто» проиграл 7 подряд седьмых матчей плей-офф и повторил антирекорд НХЛ. Ранее в этом году его обновил «Колорадо»

Канадский клуб проиграл 7 подряд седьмых матчей в сериях плей-офф (ранее в 2013, 2018, 2019 и 2024 годах — «Бостону», в 2021-м — «Монреалю», в 2022-м — «Тампе»).
Клуб повторил антирекорд НХЛ по числу поражений подряд в таких матчах.
Ранее он был обновлен «Колорадо» в этом году — 7 поражений подряд в седьмых играх с 2002 года (в 2002-м клуб проиграл «Детройту», в 2003-м и 2014-м — «Миннесоте», в 2019-м — «Сан-Хосе», в 2020-м и 2025-м — «Далласу», в 2023-м — «Сиэтлу»).
На третьем месте идет серия «Оттавы» (современной франшизы), проигравшей все 6 седьмых матчей в своей истории (в 1997 году — «Баффало», в 2002-м и 2004-м — «Торонто», в 2003-м — «Нью-Джерси», в 2012-м — «Рейнджерс», в 2017-м — «Питтсбургу»).