«Торонто» проиграл 7 подряд седьмых матчей плей-офф и повторил антирекорд НХЛ. Ранее в этом году его обновил «Колорадо»

Ранее он был обновлен «Колорадо» в этом году — 7 поражений подряд в седьмых играх с 2002 года (в 2002-м клуб проиграл «Детройту», в 2003-м и 2014-м — «Миннесоте», в 2019-м — «Сан-Хосе», в 2020-м и 2025-м — «Далласу», в 2023-м — «Сиэтлу»).