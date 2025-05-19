Бобровский — 10-й вратарь в истории НХЛ с 3 победами в 3 седьмых матчах серий плей-офф со старта карьеры. Он отразил 19 из 20 бросков в игре с «Торонто»

Седьмая игра в серии плей-офф стала для 36-летнего россиянина третьей в карьере (все — в составе «Пантерс»). Ранее были победы над «Бостоном» в 2023 году (первый раунд, 4:3 ОТ) и «Эдмонтоном» в 2024-м (финал Кубка Стэнли, 2:1).