Бобровский — 10-й вратарь в истории НХЛ с 3 победами в 3 седьмых матчах серий плей-офф со старта карьеры. Он отразил 19 из 20 бросков в игре с «Торонто»

Седьмая игра в серии плей-офф стала для 36-летнего россиянина третьей в карьере (все — в составе «Пантерс»). Ранее были победы над «Бостоном» в 2023 году (первый раунд, 4:3 ОТ) и «Эдмонтоном» в 2024-м (финал Кубка Стэнли, 2:1).
Бобровский стал 10-м вратарем в истории НХЛ с 3−0 после 3 седьмых матчей со старта карьеры.
В список также входят Джонатан Куик («Рейнджерс», продлил серию до 4 побед), Эд Белфор (4), Кэм Уорд (4), Энди Муг (4), Джонни Бауэр (3), Терри Савчук (3), Кен Драйден (3), Майк Вернон (3), Мартин Джонс (3).
В текущем плей-офф у Сергея 8 побед в 12 играх при 90,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,31.