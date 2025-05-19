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Бобровский — 10-й вратарь в истории НХЛ с 3 победами в 3 седьмых матчах серий плей-офф со старта карьеры. Он отразил 19 из 20 бросков в игре с «Торонто»

Вратарь «Флориды» отразил 19 из 20 бросков в седьмой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (6:1, 4−3).

Седьмая игра в серии плей-офф стала для 36-летнего россиянина третьей в карьере (все — в составе «Пантерс»). Ранее были победы над «Бостоном» в 2023 году (первый раунд, 4:3 ОТ) и «Эдмонтоном» в 2024-м (финал Кубка Стэнли, 2:1).

Бобровский стал 10-м вратарем в истории НХЛ с 3−0 после 3 седьмых матчей со старта карьеры.

В список также входят Джонатан Куик («Рейнджерс», продлил серию до 4 побед), Эд Белфор (4), Кэм Уорд (4), Энди Муг (4), Джонни Бауэр (3), Терри Савчук (3), Кен Драйден (3), Майк Вернон (3), Мартин Джонс (3).

В текущем плей-офф у Сергея 8 побед в 12 играх при 90,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,31.