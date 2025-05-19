Мэттьюс, Марнер, Нюландер и Таварес остались без очков в 7-м матче серии с «Флоридой». В сумме у них 7 бросков в створ и полезность «минус 8»

Форварды Остон Мэттьюс (средняя зарплата — 13,25 миллиона долларов), Митч Марнер (10,9 млн), Вильям Нюландер (11,5 млн) и Джон Таварес (11 млн) не отметились результативными действиями в седьмом матче серии второго раунда с «Пантерс» (1:6, 3−4).
Мэттьюс (2 броска в створ) и Марнер (2 броска) завершили встречу с полезностью «минус 2». У Нюландера (2 броска) — «минус 1», у Тавареса (1 бросок) — «минус 3».
«Торонто» ни разу не вышел в финал конференции в 9 сезонах с Мэттьюсом, Марнером и Нюландером. Было 2 вылета во втором раунде, 6 — в первом и 1 — в квалификации.