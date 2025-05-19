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Куликов применил 6 силовых приемов в 7-м матче серии против «Торонто». У него 1 бросок, 2 блока и «минус 1» за 14:14

Защитник «Флориды» принял участие в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (6:1, 4−3).

Источник: Спортс"

В 12 играх в текущем плей-офф НХЛ на счету 34-летнего россиянина 4 (1+3) очка при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 16:12.

Сегодня Куликов (14:14, «минус 1») отметился 1 броском в створ, 2 блоками и 6 силовыми приемами.