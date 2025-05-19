Маршанд — 12-й игрок в истории НХЛ с 10+ очками в 7-х матчах серий плей-офф. Он стал лидером среди действующих хоккеистов, обогнав Овечкина

За ними следуют Уэйн Гретцки (12 в 6, 6+6), Тревор Линден (12 в 9, 6+6), Марк Мессье (12 в 9, 5+7), Гленн Андерсон (11 в 12, 7+4), Патрис Бержерон (11 в 14, 6+5), Яромир Ягр (11 в 8, 1+10), Пол Штястны (10 в 6, 5+5) и Яри Курри (10 в 7, 5+5).