Маршанд — 12-й игрок в истории НХЛ с 10+ очками в 7-х матчах серий плей-офф. Он стал лидером среди действующих хоккеистов, обогнав Овечкина

Маршанд набрал 3 (1+2) очка — он дважды ассистировал партнерам и поразил пустые ворота в концовке.
За карьеру в 13 седьмых матчах серий плей-офф у Брэда стало 10 (4+6) очков. Он стал лидером среди действующих игроков НХЛ по этому показателю, обогнав Александра Овечкина («Вашингтон», 8 очков в 12 играх, 4+4). На третьем месте идет Микко Рантанен («Даллас», 7 в 4, 5+2).
В истории лиги Маршанд стал 12-м игроком, набравшим 10 или более очков в седьмых матчах.
Рекордом владеет Джастин Уильямс (15 в 9, 7+8). Второе место делят Даг Гилмор (13 в 11, 3+10) и Давид Крейчи (13 в 12, 1+12).
За ними следуют Уэйн Гретцки (12 в 6, 6+6), Тревор Линден (12 в 9, 6+6), Марк Мессье (12 в 9, 5+7), Гленн Андерсон (11 в 12, 7+4), Патрис Бержерон (11 в 14, 6+5), Яромир Ягр (11 в 8, 1+10), Пол Штястны (10 в 6, 5+5) и Яри Курри (10 в 7, 5+5).