Дмитрий Губерниев: «Приезд в Россию Кубка Стэнли ничего не даст НХЛ с точки зрения капитализации. Прибыли ноль, будут только высказывания против этого решения»

"Это североамериканский кубок, это их желание. Мы ничего не можем поделать с решением НХЛ.
Мы должны понимать, что в любом случае российские хоккеисты в НХЛ поставлены в рамки. Когда большой бизнес не имел ничего против, Овечкину было позволено говорить, что он русский, когда побил рекорд Гретцки. НХЛ зарабатывает деньги благодаря Овечкину.
А с точки зрения капитализации приезд в Россию Кубка Стэнли ничего не даст НХЛ. Прибыли ноль, только будут раздаваться высказывания против этого решения. Поэтому НХЛ закрутила гайки в этом вопросе", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.