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Дмитрий Губерниев: «Приезд в Россию Кубка Стэнли ничего не даст НХЛ с точки зрения капитализации. Прибыли ноль, будут только высказывания против этого решения»

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что трофей не смогут привезти в Россию. Как минимум один российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли-2025.

Источник: Спортс"

"Это североамериканский кубок, это их желание. Мы ничего не можем поделать с решением НХЛ.

Мы должны понимать, что в любом случае российские хоккеисты в НХЛ поставлены в рамки. Когда большой бизнес не имел ничего против, Овечкину было позволено говорить, что он русский, когда побил рекорд Гретцки. НХЛ зарабатывает деньги благодаря Овечкину.

А с точки зрения капитализации приезд в Россию Кубка Стэнли ничего не даст НХЛ. Прибыли ноль, только будут раздаваться высказывания против этого решения. Поэтому НХЛ закрутила гайки в этом вопросе", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.