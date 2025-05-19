Дмитрий Губерниев: «Приезд в Россию Кубка Стэнли ничего не даст НХЛ с точки зрения капитализации. Прибыли ноль, будут только высказывания против этого решения»

Мы должны понимать, что в любом случае российские хоккеисты в НХЛ поставлены в рамки. Когда большой бизнес не имел ничего против, Овечкину было позволено говорить, что он русский, когда побил рекорд Гретцки. НХЛ зарабатывает деньги благодаря Овечкину.