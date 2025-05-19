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Ковальчук о том, как Овечкин отметил рекорд: «Два пива, и все! Шел сезон. Основные празднования будут летом, когда Ови вернется»

6 апреля Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

— Летали в Америку, было отличное чествование. Тетя Таня, Настя с детьми (мама и жена Овечкина — прим. Спортс"), тесть, друзья — получилось отлично! В НХЛ умеют делать шоу, организовали все достойно.

После рекорда успели немного посидеть, пообщаться. Но основные празднования будут летом, когда Ови вернется. Уверен, здесь будет теплый прием.

— Овечкин говорил, что успел немного отметить. Может, поделитесь подробностями?

— Шел сезон. У него как обычно — два пива, и все! — сказал бывший нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук.