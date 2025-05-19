Ковальчук о том, как Овечкин отметил рекорд: «Два пива, и все! Шел сезон. Основные празднования будут летом, когда Ови вернется»

— Летали в Америку, было отличное чествование. Тетя Таня, Настя с детьми (мама и жена Овечкина — прим. Спортс"), тесть, друзья — получилось отлично! В НХЛ умеют делать шоу, организовали все достойно.
После рекорда успели немного посидеть, пообщаться. Но основные празднования будут летом, когда Ови вернется. Уверен, здесь будет теплый прием.
— Овечкин говорил, что успел немного отметить. Может, поделитесь подробностями?
— Шел сезон. У него как обычно — два пива, и все! — сказал бывший нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук.