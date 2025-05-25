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Крикунов о ЧМ: «Смотрел матчи США — ничего особенного. Швеция на голову сильнее, но проиграла американцам. У Швейцарии хорошие шансы на победу»

Сборная США сыграет с командой Швейцарии в финале, матч состоится 25 мая в 21:20 по московскому времени.

Источник: Спортс"

"Я смотрел игры сборной США. Не увидел у них ничего особенного. Сборная Швеции была на голову сильнее. Но они проиграли американцам. Считаю, что у сборной Швейцарии есть хорошие шансы на победу. Могут забрать свой первый чемпионат мира.

Если говорить о главной сенсации турнира, то это сборная Дании. Это скорее фатальное невезение для канадцев. Датчане вынесли их еще и в основное время", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Сборная США сыграет в финале ЧМ. Ого: впервые за 91 год!