Крикунов о ЧМ: «Смотрел матчи США — ничего особенного. Швеция на голову сильнее, но проиграла американцам. У Швейцарии хорошие шансы на победу»

"Я смотрел игры сборной США. Не увидел у них ничего особенного. Сборная Швеции была на голову сильнее. Но они проиграли американцам. Считаю, что у сборной Швейцарии есть хорошие шансы на победу. Могут забрать свой первый чемпионат мира.