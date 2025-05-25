Мессье — Овечкину: «Ты вдохновил тысячи мальчишек и девчонок харизмой и страстью к хоккею. Я был счастлив наблюдать, как ты рос, стал капитаном, выиграл Кубок Стэнли»

Когда я слышу, как твои партнеры по команде говорят о тебе, о том, что ты значишь для них как наставник и как капитан — становится ясно, насколько ценным был для тебя этот путь за последние 20 лет«, — сказал обладатель Кубка Стэнли в составе “Рейнджерс” Марк Мессье в эфире ESPN.