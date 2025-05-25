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Лукьянцев о победе МХК «Спартак» в Кубке Харламова: «Мы — чемпионы, Россия — красно-белая. Классный сезон, удалось дебютировать в КХЛ»

МХК «Спартак» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «СКА-1946» 4−3 в финальной серии.

Источник: Спортс"

— Сергей, главный итог по сезону?

— Итог? Мы — чемпионы. Россия — красно-белая. Мы сделали то, что должны были сделать. Это очень круто, когда ты поднимаешь Кубок над головой. Всех болельщиков с победой — эта победа посвящается им!

— Как вы считаете, какой у вас был самый волнительный матч в этом сезоне?

— Все матчи были такие эмоциональные. Каждая игра по своему складывалась. Очень здорово, что в этом году получилось дебютировать в КХЛ. Да и в целом классный сезон — выиграл Кубок Вызова, Матч Звезд, дебют в КХЛ, Кубок Харламова. Теперь кайфуем, отдыхаем и готовимся к новому сезону, — сказал 20-летний нападающий МХК «Спартак».

Лукьянцев провел 103-й матч в сезоне. У него 44 игры за МХК «Спартак», 32 — за «Химик» и 27 — в КХЛ.