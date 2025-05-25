Лукьянцев о победе МХК «Спартак» в Кубке Харламова: «Мы — чемпионы, Россия — красно-белая. Классный сезон, удалось дебютировать в КХЛ»

— Все матчи были такие эмоциональные. Каждая игра по своему складывалась. Очень здорово, что в этом году получилось дебютировать в КХЛ. Да и в целом классный сезон — выиграл Кубок Вызова, Матч Звезд, дебют в КХЛ, Кубок Харламова. Теперь кайфуем, отдыхаем и готовимся к новому сезону, — сказал 20-летний нападающий МХК «Спартак».