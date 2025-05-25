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Роман Ротенберг: «В 15 лет я скрыл травму, выступал с одной рукой, но сделал только хуже. Был набор во взрослую команду, может, моя карьера сложилась бы по-другому. Надо быть честным»

«СКА-1946» потерпел поражение от МХК «Спартак» (2:6, 3−4 в серии) в 7-м матче финала Кубка Харламова и остался без трофея.

Источник: Спортс"

— Почему же не получилось взять седьмой матч?

— Есть детали, о которых я не могу сказать публично. Это наши внутренние вопросы, которые мы обязательно улучшим. Нет вопросов к игрокам. Но бывают такие ситуации, когда ты рвешься на лед, желая помочь команде и совершить подвиг. Но на одной ноге ты не можешь никого обыграть.

У меня есть личный опыт. Когда мне было 15 лет, я получил травму в первой же смене. А за нами смотрели в тот день, набирая игроков во взрослую команду. И вот я скрыл травму.

А если бы я сказал о повреждении и снялся с матча, то, возможно, моя карьера вообще сложилась бы по‑другому. Я хотел доиграть, выступал с одной рукой, горел желанием себя проявить. Но сделал только хуже.

Обращаюсь ко всем хоккеистам: всегда надо быть честными. Не надо скрывать свою травму. Если не можешь помочь — тут нет ничего страшного. Но когда ты играешь с травмой, то последствия для команды бывают плачевными.

А вообще ребята сумасшедше выросли по ходу этого плей‑офф и финала. Рад, что я смог с ними поработать, больше пообщаться. Отчеты скаутов и мнения бывают разными.

Но когда ты сам видишь потенциал игрока, то смотришь на него иначе. Думаю, что эти парни смогут себя проявить в будущем, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.