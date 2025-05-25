Роман Ротенберг: «В 15 лет я скрыл травму, выступал с одной рукой, но сделал только хуже. Был набор во взрослую команду, может, моя карьера сложилась бы по-другому. Надо быть честным»

— Есть детали, о которых я не могу сказать публично. Это наши внутренние вопросы, которые мы обязательно улучшим. Нет вопросов к игрокам. Но бывают такие ситуации, когда ты рвешься на лед, желая помочь команде и совершить подвиг. Но на одной ноге ты не можешь никого обыграть.