Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
6
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
1.08
X
9.00
П2
70.00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швейцария
7
:
Дания
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
2
:
США
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
22:00
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.20

«Спартак» опроверг обмен Голдобина в «Амур»: «Это только слухи. Коля отдыхает, и не будем его тревожить сплетнями, чтобы он не волновался»

Сообщалось, что форвард не прочь перейти в «Амур».

Источник: Спортс"

— Какие позиции надо усиливать основному «Спартаку» перед новым сезоном?

— Мы разговаривали с тренерами. Наша основная задача — добавить несколько человек в защитную линию. Еще нужны один‑три нападающих в верхние звенья.

У нас в системе достаточно квалифицированные ребята для глубины состава — есть молодежка и «Химик». Четвертые и пятые звенья у нас укомплектованы. Но нам нужно усилить первые два звена.

— А слухи про обмен Голдобина?

— Это только слухи. Сейчас Коля отдыхает, и не будем его тревожить сплетнями, чтобы он не волновался, — сказал Роман Беляев.