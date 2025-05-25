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Ротенберг о селекции СКА: «Сделаем все, чтобы собрать самую сильную команду из самых честных ребят, которые будут честно биться в каждой смене и у кого есть характер»

— Кем будет усиливаться СКА к новому сезону? Что стоит за слухами о приходе Радулова? Когда вы порадуете петербургских болельщиков новыми фамилиями?

Источник: Спортс"

— Знаете, в этом вопросе нужна честность. Мы обязательно объявим новых игроков. Мы работаем на рынке. Наша честность в том, что мы сделаем все, чтобы собрать самую сильную команду из самых честных ребят, которые будут честно работать в СКА и честно биться в каждой смене. Честность — это наш ключ к успеху. Мы возьмем самых честных и преданных хоккеистов, у кого есть характер.

— Будет ли среди новичков честный вратарь?

— Мы ведем переговоры по всем тем позициям, которые нуждаются в усилении. Конечно, среди них и голкипер. Да, вратаря никто не обвиняет. Всегда вопрос — кто дал бросить? И оборона — это лучшая игра голкипера. Но мы хотим усилить каждую позицию. Давали шанс ребятам в воротах, мы видим их развитие.

В свое время мы дали такой же шанс Коскинену. В него вообще никто не верил. А он сразу выиграл Кубок Гагарина! Считаю, это возможно повторить.

Мы соберем самую сильную команду. Ведь для СКА существует только первое место. Хотя сегодняшнее серебро в МХЛ тоже замечательный результат. Ребята его точно оценят — может, не сейчас, но в будущем. Хотя для нас есть только первое место, — сказал тренер СКА.