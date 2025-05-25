Ротенберг о селекции СКА: «Сделаем все, чтобы собрать самую сильную команду из самых честных ребят, которые будут честно биться в каждой смене и у кого есть характер»

— Знаете, в этом вопросе нужна честность. Мы обязательно объявим новых игроков. Мы работаем на рынке. Наша честность в том, что мы сделаем все, чтобы собрать самую сильную команду из самых честных ребят, которые будут честно работать в СКА и честно биться в каждой смене. Честность — это наш ключ к успеху. Мы возьмем самых честных и преданных хоккеистов, у кого есть характер.