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Форвард «СКА-1946» Короткий о 2:6 с МХК «Спартак»: «Они вышли пластаться, отдавать всех себя, головами прыгали под шайбу. Мы не забили моменты»

Армейцы оказались слабее в решающем матче финальной серии Кубка Харламова (3−4).

Источник: Спортс"

— Можно сказать, что такого исхода не ожидали. Такова реальность. Хорошо отыгрались с 0−3, показали характер. Но «Спартак» сегодня был сильнее.

— Насколько два упущенных момента в первом периоде сказались на игре?

— Да, мы не забили, но счет был 0:0. Отыграли один гол при 0:2, могли забить еще. Но пропустили контратаку. Думаю, третья шайба была решающей.

— Чем «Спартак» сегодня был сильнее?

— Они вышли пластаться, отдавать всех себя. Да, мы не забили свои моменты. Но надо отдать должное сопернику, они головами прыгали под шайбу. Спасибо им за серию, они показали хороший хоккей.

— Какой тон был в раздевалке после поражения?

— Сезон закончился. Тон был уже спокойный, все все приняли. Надо уметь принимать поражения с достоинством, — сказал нападающий «СКА-1946».