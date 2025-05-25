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«Каролина» проиграла все 15 матчей в финалах Востока начиная с 2009 года. «Флориде» — 7 раз подряд

«Харрикейнс» проиграли «Флориде» (2:6) в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (0−3).

Для клуба из Роли поражение на этой стадии плей-офф НХЛ стало 15-м подряд. В прошлый раз клуб выигрывал матч в финале Востока в 2006 году — в 7-м матче серии с «Баффало» (4:2, 4−3).

Затем последовали 12 поражений подряд в рамках трех финалов конференции. В 2009 году команда уступила на этой стадии «Питтсбургу» (0−4), в 2019-м — «Бостону» (0−4), в 2023-м — «Флориде» (0−4).

При главном тренере Роде Бринд’Аморе у «Каролины» 11 поражений в 11 матчах в рамках финалов Востока (из них 7 подряд — от «Пантерс»).

В серии 2009 года он был капитаном «Харрикейнс», а тренировал команду Пол Морис, сейчас возглавляющий «Флориду».