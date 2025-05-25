Свечников получил 14 минут штрафа за стычку с Беннеттом в 3-м матче серии с «Флоридой». У Андрея 0 бросков в створ, 4 хита и 3 потери за 15:48

За 4:27 до конца третьего периода россиянин вступил в стычку с форвардом «Флориды» Сэмом Беннеттом. В итоге обоим игрокам выписали дисциплинарные штрафы (по 10 минут) и по 2 минуты за удар соперника клюшкой.