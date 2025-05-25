Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швейцария
7
:
Дания
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
2
:
США
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
22:00
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.25

Свечников получил 14 минут штрафа за стычку с Беннеттом в 3-м матче серии с «Флоридой». У Андрея 0 бросков в створ, 4 хита и 3 потери за 15:48

Форвард «Каролины» принял участие в третьем матче финала Восточной конференции с «Пантерс» (2:6, 0−3).

Источник: Спортс"

За 4:27 до конца третьего периода россиянин вступил в стычку с форвардом «Флориды» Сэмом Беннеттом. В итоге обоим игрокам выписали дисциплинарные штрафы (по 10 минут) и по 2 минуты за удар соперника клюшкой.

При этом Свечникову дали еще 2 минуты за грубую игру.

Сегодня Андрей (15:48, 4:38 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1» и без бросков в створ (2 промаха). У него 4 силовых приема и 3 потери.

В целом в текущем плей-офф у нападающего 10 (8+2) очков в 13 играх при полезности «+3» и 20 минутах штрафа.

Свечников во 2-м матче серии с «Флоридой»: 0 бросков, 5 хитов, 3 потери и «минус 3» за 19:47. Он получил малый штраф, ударив Ткачака крагой по затылку у борта.

Свечников нанес удар в голову Бобровскому в 1-м матче финала Востока. Судьи не наказали форварда «Каролины».