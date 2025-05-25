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Миккола сделал дубль в 3-м матче серии с «Каролиной» и стал 1-й звездой. Он 4-й защитник «Флориды» с 3 голами в текущем плей-офф

Защитник «Флориды» забросил 2 шайбы в третьем матче финала Восточной конференции с «Харрикейнс» (6:2, 3−0).

29-летний финн открыл счет на 13-й минуте, а его шайба на 47-й минуте в итоге стала победной.

В текущем плей-офф у Микколы 5 (3+2) очков в 15 играх при полезности «+6» и среднем времени на льду 19:19.

Он стал 4-м защитником «Пантерс» с 3 шайбами в этом розыгрыше Кубка Стэнли — столько же у Аарона Экблада, Сета Джонса и Нэйта Шмидта.

Ранее только у 4 команд в истории турнира было по 4 защитника с 3+ голами за один розыгрыш. Это «Чикаго»-1985, «Бостон»-1988, «Лос-Анджелес»-1993 и «Детройт»-2009.

Отметим, что сегодняшний матч Миккола не смог доиграть из-за травмы плеча. В третьем периоде он врезался в борт после столкновения с форвардом «Каролины» Логаном Станковеном и покинул площадку.