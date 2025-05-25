Маршанд вошел в топ-30 бомбардиров в истории плей-офф НХЛ (151 очко). Среди действующих игроков больше только у Кросби, Малкина и Кучерова

На счету 37-летнего канадца 13 (4+9) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «+12».
За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли — 151 (60+91) балл в 172 играх за «Бостон» и «Пантерс».
Маршанд вышел на чистое 30-е место среди лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ, обогнав Стэна Микиту (150 баллов в 155 играх). На 29-м месте идет Ларри Мерфи (152 в 215).
Среди действующих игроков Маршанда опережают только Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 180), Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177) и Никита Кучеров («Тампа», 171 в 152).
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208).