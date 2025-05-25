Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Швеция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.12
X
13.75
П2
32.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
22:00
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
2
:
США
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швейцария
7
:
Дания
0
П1
X
П2

Маршанд вошел в топ-30 бомбардиров в истории плей-офф НХЛ (151 очко). Среди действующих игроков больше только у Кросби, Малкина и Кучерова

Форвард «Флориды» забросил шайбу в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (6:2, 3−0).

На счету 37-летнего канадца 13 (4+9) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «+12».

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли — 151 (60+91) балл в 172 играх за «Бостон» и «Пантерс».

Маршанд вышел на чистое 30-е место среди лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ, обогнав Стэна Микиту (150 баллов в 155 играх). На 29-м месте идет Ларри Мерфи (152 в 215).

Среди действующих игроков Маршанда опережают только Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 180), Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177) и Никита Кучеров («Тампа», 171 в 152).

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208).