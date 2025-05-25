Кожевников о церемонии закрытия сезона в КХЛ: «Главное, чтобы ребятишки зашли в правильную дверь — не пригласили бы выступить Макаревича с Шевчуком»

КХЛ мало показывают, телевизионщики мне сказали, что рейтинги на «Матч ТВ», говорю мягко, очень средние. В прессе все внимание — скандалам, легионерам и НХЛ. Молодому, чтобы журналисты перестали его клевать, нужно обязательно уехать в НХЛ, как Мичкову или Демидову.