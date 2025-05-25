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Кожевников о церемонии закрытия сезона в КХЛ: «Главное, чтобы ребятишки зашли в правильную дверь — не пригласили бы выступить Макаревича с Шевчуком»

Церемония закрытия сезона пройдет 29 мая в Барвихе.

Источник: Спортс"

— Для меня главное, чтобы на церемонии ребятишки зашли бы в правильную дверь. Чтобы больше не коверкали имена наших великих ветеранов.

Чтобы после «сибирских елок» (на Матче звезд КХЛ в Новосибирске выступала певица Елка, родившаяся в Ужгороде, на западе Украины — Спортс«“) не пригласили бы выступить Макаревича с Шевчуком. И чтобы по очередной случайной ошибке не признали Задорова лучшим защитником сезона (смеется).

А вообще ответственным лицам в КХЛ нужно очень серьезно подумать. Мы становимся местечковой лигой, не вижу информационной политики.

КХЛ мало показывают, телевизионщики мне сказали, что рейтинги на «Матч ТВ», говорю мягко, очень средние. В прессе все внимание — скандалам, легионерам и НХЛ. Молодому, чтобы журналисты перестали его клевать, нужно обязательно уехать в НХЛ, как Мичкову или Демидову.

Не случайно недавно тренер Воробьев повторил мои слова, которые твержу весь сезон.

— Какие?

— Если бы в КХЛ Овечкин побил бы снайперский рекорд, его бы не заметили — или в лучшем случае раскритиковали.

Да мы в этом в общем-то убедились, когда Шипачев зимой превзошел великое достижение Мозякина — и тишина, не спела ни одна «елка», — сказал смеясь двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кожевников о расслоении в КХЛ: «Авангард» скупает лучших легионеров и жонглирует вратарями, «Сибирь» потеряла лидеров во всех линиях — две разные планеты. И таких в лиге много".