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Кожевников о России на ОИ-2026: «Пока мы на СВО не дадим им по носу, движения не будет. Поколение Малкина и Овечкина может лишиться шансов на золото Олимпиады»

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что сборная России по хоккею не сыграет на Играх в Италии.

Источник: Спортс"

Позднее эту информацию опровергла Федерация хоккея России (ФХР).

"Маловероятно, но если то, что сказал Тардиф, правда, потому что он много чего говорит, то это ожидаемо.

Не знаю, с чего вдруг такая полемика велась, понятно, что пока мы не выиграем и не дадим им по носу на СВО, движения никакого не будет.

Получается, что это решение может лишить поколение Малкина и Овечкина последних шансов на золото Олимпиады", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Майоров о недопуске России на ОИ-2026: «Тардиф бежит впереди паровоза — неизвестно, что будет за два‑три месяца до Олимпиады. Я бы не принимал таких решений за год до Игр».