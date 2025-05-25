Кожевников о России на ОИ-2026: «Пока мы на СВО не дадим им по носу, движения не будет. Поколение Малкина и Овечкина может лишиться шансов на золото Олимпиады»

Позднее эту информацию опровергла Федерация хоккея России (ФХР).
"Маловероятно, но если то, что сказал Тардиф, правда, потому что он много чего говорит, то это ожидаемо.
Не знаю, с чего вдруг такая полемика велась, понятно, что пока мы не выиграем и не дадим им по носу на СВО, движения никакого не будет.
Получается, что это решение может лишить поколение Малкина и Овечкина последних шансов на золото Олимпиады", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Майоров о недопуске России на ОИ-2026: «Тардиф бежит впереди паровоза — неизвестно, что будет за два‑три месяца до Олимпиады. Я бы не принимал таких решений за год до Игр».