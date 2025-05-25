Рыбин о словах про недопуск России на ОИ-2026: «Раньше войны останавливали ради Олимпиады. Сейчас какая-то кучка недобитков считает, что может не допускать наших. Маразм»

Как этот турнир можно назвать турниром сильнейших без наших спортсменов? Я так не считаю. Я не вижу никаких сильнейших. Кто поедет? Франция? Венгрия опять поедет? За ними будем следить? Опять же, канадцы, американцы и шведы будут лидировать. На них заведомо медали можно тогда повесить.