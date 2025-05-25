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Рыбин о словах про недопуск России на ОИ-2026: «Раньше войны останавливали ради Олимпиады. Сейчас какая-то кучка недобитков считает, что может не допускать наших. Маразм»

"Для меня это не удар, но крайне неприятная новость. Обидно то, что ряд наших хоккеистов точно больше не примут участие в Олимпийских играх. Я про Овечкина, Малкина и многих других. Это кошмар.

Источник: Спортс"

Как этот турнир можно назвать турниром сильнейших без наших спортсменов? Я так не считаю. Я не вижу никаких сильнейших. Кто поедет? Франция? Венгрия опять поедет? За ними будем следить? Опять же, канадцы, американцы и шведы будут лидировать. На них заведомо медали можно тогда повесить.

У меня эмоций много, а слов нет. Люди всю жизнь к этому идут, а их не допускают. Раньше войны останавливали ради проведения Олимпиады. Сейчас какая-то кучка недобитков считает, что может не допускать наших спортсменов. Все перемешалось. Какой-то маразм.

Хочется все видеть по-другому. Какие-то люди сидят и принимают такие решения. Спорт сегодня именно в политике, а не вне ее. Все перемешалось", — заявил бывший нападающий СКА и сборной России.