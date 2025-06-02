Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05.06
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.36
П2
2.82

Симашев о системе «Локомотива»: «Меня научили играть в зоне обороны, читать ситуации. Сейчас у меня есть инстинкты, готов встать в три ночи и сыграть там»

Защитник ранее перешел в «Юту» из «Локомотива», с которым выиграл Кубок Гагарина-2025.

Источник: Спортс"

— Как бы вы оценили свою игру в плей-офф?

— Трудно сказать. Пусть оценивают другие. У меня не было личной цели. Я просто хотел выиграть. Какая была роль — такую и выполнял.

— Вы не подключались к атакам, бросали только от синей. Это была установка Никитина, который запрещал?

— У нас своя система. Есть защитники, которые подключаются. Но в основном, если атаковали, то подключались на вершину четвертого, либо с синей линии. Мы все выполняли установку. Не только я — все до единого.

— Можно сказать, что именно такая система здорово учит обороняться?

— Сто процентов. Когда я пришел в первую команду, не умел играть в обороне. Умел бегать, обыгрывать, показывать, но не обороняться. За два года меня научили играть в зоне обороны, читать ситуации.

Сейчас у меня есть инстинкты, на которых я могу играть в зоне защиты. Мышечная память, нарабатывается через опыт. Я готов встать в три ночи — и сыграть в зоне обороны. Не задумываясь.

— Переживаете, что атакующие навыки могут уйти?

— Мы играли в определенный хоккей — и все выполняли тренерское задание. Личные амбиции и желания уходили на второй план. Сомневаетесь, что я не смогу играть в атаке? Все останется при мне, — сказал защитник «Юты» Дмитрий Симашев.