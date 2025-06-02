Рыбин об Овечкине: «Госдума пишет что-то про пиво непонятное. Вместо этого Саше сейчас лучше давать мастер-классы для детей. Это было бы реально круто!»

Кто-то думает, что это так просто. Но выйти в 41 год играть… Тот же Дацюк играл больше от головы, распасовки и комбинаций. Сашу нужно выводить на ворота. Кузнецов тоже вернулся, думая что здесь будет легко. Если кто-то думает вернуться и поиграться год или два, чтобы завершить карьеру, то надо очень многое поставить на чашу весов.