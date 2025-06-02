Журналист Хайруллин: «Жамнова в СКА не будет, никаких оснований для этого нет. Он остается в “Спартаке”

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Хайруллин заявил, что тренировать СКА будет «другой человек».
"Алексея Жамнова в СКА не будет, никаких оснований для этого нет.
Он остается в «Спартаке», — написал журналист Артур Хайруллин.
30 мая клуб из Петербурга объявил об отставке всего совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера Романа Ротенберга.
Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Хайруллин заявил, что тренировать СКА будет «другой человек».
"Алексея Жамнова в СКА не будет, никаких оснований для этого нет.
Он остается в «Спартаке», — написал журналист Артур Хайруллин.