Гендиректор «Салавата» о финансах: «Республика помогает закрыть долги. Если все пойдет по плану, то через год будем без них. Появится больше инструментов для усиления состава»

— Да, нам республика сейчас помогает закрыть долги и обеспечивает финансирование клуба на ближайший сезон. Если все пойдет так, как запланировано, то через год будем без долгов, и у нас появится больше инструментов для развития команды и усиления состава, — сказал Ринат Баширов.