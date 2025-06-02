Гендиректор «Салавата» о финансах: «Республика помогает закрыть долги. Если все пойдет по плану, то через год будем без них. Появится больше инструментов для усиления состава»

— У нас есть технические параметры по части бюджета. Главное — все исполнить. Мы надеемся, что в новом сезоне проблем с финансами будет меньше.
— Год с лишним назад много хайпа было после постов в вашем телеграм-канале «Ярмарка меда» и закрытии комментариев, когда болельщики стали жестко критиковать за отсутствие усиления и неудачные результаты в плей-офф. Есть шансы, что в обозримом будущем вновь их откроете?
— В обозримом будущем это точно будет (смеется.).
— Когда?
— Через год. Когда решим проблемы с бюджетом. Ближайший год в этом плане тоже для нас будет непростым. Надо решить многие оставшиеся проблемы. Так что потерплю еще и не буду ничего комментировать до следующей грубой ошибки судей (улыбается).
— На решение финансовых проблем нужен именно год?
— Да, нам республика сейчас помогает закрыть долги и обеспечивает финансирование клуба на ближайший сезон. Если все пойдет так, как запланировано, то через год будем без долгов, и у нас появится больше инструментов для развития команды и усиления состава, — сказал Ринат Баширов.
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