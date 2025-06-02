Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05.06
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.36
П2
2.82

Гендиректор «Салавата» о финансах: «Республика помогает закрыть долги. Если все пойдет по плану, то через год будем без них. Появится больше инструментов для усиления состава»

— Насколько сейчас близки к решению финансовых проблем?

— У нас есть технические параметры по части бюджета. Главное — все исполнить. Мы надеемся, что в новом сезоне проблем с финансами будет меньше.

— Год с лишним назад много хайпа было после постов в вашем телеграм-канале «Ярмарка меда» и закрытии комментариев, когда болельщики стали жестко критиковать за отсутствие усиления и неудачные результаты в плей-офф. Есть шансы, что в обозримом будущем вновь их откроете?

— В обозримом будущем это точно будет (смеется.).

— Когда?

— Через год. Когда решим проблемы с бюджетом. Ближайший год в этом плане тоже для нас будет непростым. Надо решить многие оставшиеся проблемы. Так что потерплю еще и не буду ничего комментировать до следующей грубой ошибки судей (улыбается).

— На решение финансовых проблем нужен именно год?

— Да, нам республика сейчас помогает закрыть долги и обеспечивает финансирование клуба на ближайший сезон. Если все пойдет так, как запланировано, то через год будем без долгов, и у нас появится больше инструментов для развития команды и усиления состава, — сказал Ринат Баширов.

Гендиректор «Салавата» о 2:4 с «Локомотивом»: «Сегодня было безобразие. Мы держим строй».

Фонд «Урал» и его «дочка» подали иски к «Салавату» о взыскании 270 млн рублей (РБК).