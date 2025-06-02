Дебур не считает, что у него будут проблемы с Эттинджером: «Я перевел Бенна в 4-е звено, отправил Дадонова в запас. Это разрушит наши отношения? Нет. Все ради одной цели»

Говорить с игроками на такие темы нелегко. Им это не нравится, могут быть какие-то обиды. Но мы принимаем решения и стараемся, чтобы все было профессионально. Все это ради одной цели — чтобы команда шла вперед", — сказал главный тренер техасцев.