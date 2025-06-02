Равиль Якубов о КХЛ: «Фаворитов — с десяток, явных — нет. Мы хотели взять пример с НХЛ и где-то этого достигли. А они пришли к нашим традициям — забавно!»

И это мы говорим о ведущих клубах КХЛ, исторических лидерах. Что уж говорить о середняках и аутсайдерах, которые комплектуются по остаточному принципу! Да еще на нынешнем рынке, где выбор — давайте говорить честно — не самый большой, — сказал бывший тренер ЦСКА, трижды выигравший Кубок Гагарина вместе с клубом.