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Равиль Якубов о КХЛ: «Фаворитов — с десяток, явных — нет. Мы хотели взять пример с НХЛ и где-то этого достигли. А они пришли к нашим традициям — забавно!»

— КХЛ в последние годы стала динамичной лигой с точки зрения переходов. Составы постоянно меняются, доминирование двух-трех клубов осталось в прошлом. Фаворитов — с десяток, явных — нет.

Источник: Спортс"

Мы хотели взять пример с НХЛ, где тоже текучка кадров и фаворитов. Где-то мы этого достигли. Другое дело, что НХЛ пришла к нашим традициям — с большой стабильностью и финалом «Флорида» — «Эдмонтон» два сезона подряд. Забавно!

— Есть ли теперь фавориты в КХЛ?

— В последние год-два им был «Локомотив», но, по слухам, команда после чемпионского сезона может преобразиться — во всех линиях.

Интересная ситуация в ЦСКА, где тоже постоянное движение. А СКА отпустил в НХЛ Никишина, Демидова, Грицюка, Бардакова, большие потери. Перемены и в «Динамо».

Та же картина — у лидеров Востока. Симпатичный «Салават» выдал отличный сезон — и, похоже, потеряет кого-то из лидеров. Постоянные слухи вокруг кадровых планов «Авангарда», есть отъезжающие и у «Трактора». Может, более-менее стабильна Казань.

И это мы говорим о ведущих клубах КХЛ, исторических лидерах. Что уж говорить о середняках и аутсайдерах, которые комплектуются по остаточному принципу! Да еще на нынешнем рынке, где выбор — давайте говорить честно — не самый большой, — сказал бывший тренер ЦСКА, трижды выигравший Кубок Гагарина вместе с клубом.