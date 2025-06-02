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Маршанд о контрактном сезоне: «Не хотел, чтобы он у меня был. Когда есть контракт, можно чем-то пожертвовать ради команды. Если нет, нужно быть немного эгоистичным»

37-летний форвард был обменян во «Флориду» из «Бостона» перед дедлайном. Сообщалось, что он не договорился с «Брюинс» об условиях нового контракта.

Текущий сезон — заключительный по 8-летнему соглашению с кэпхитом 6,125 миллиона долларов. Маршанд может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. Он выступал за «Бостон» с начала карьеры в НХЛ (сезон-2009/10).

"Я не хотел, чтобы у меня был контрактный сезон. Не хотел испытывать стресс. Я всегда стремился к безопасности в этом смысле. Заключая сделку немного раньше, потом ты можешь беспокоиться только о своей игре.

Когда начинаешь сезон без контракта на следующий, все имеет значение. Статистика имеет большее значение. Когда у тебя есть контракт, то можно чем-то пожертвовать ради команды. Если нет, то нужно быть немного эгоистичным", — сказал Маршанд.

В минувшей регулярке канадец набрал 51 (23+28) очко в 71 игре. В плей-офф на его счету 14 (4+10) баллов в 17 играх при полезности «+11».