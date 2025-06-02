Сергей Широков: «В Москве очень удобно на метро ездить. Последнее время я все чаще и чаще спускаюсь. Не так часто узнают, оно и к лучшему»

Мне нравится. В метро классно и быстрее. Главное — экономит время и меньше нервов. Спокойно спустился и знаешь, через сколько будешь в другом месте.
Меня не так часто узнают в метро, оно и к лучшему«, — сказал капитан “Сибири”.
"В Москве очень удобно на метро ездить. Последнее время я все чаще и чаще спускаюсь. Был на одной встрече, посмотрел, сколько времени ехать на машине до другой точки и понял, что лучше воспользоваться подземкой.
Мне нравится. В метро классно и быстрее. Главное — экономит время и меньше нервов. Спокойно спустился и знаешь, через сколько будешь в другом месте.
Меня не так часто узнают в метро, оно и к лучшему«, — сказал капитан “Сибири”.