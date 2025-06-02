Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05.06
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.36
П2
2.90

Гретцки о том, когда понял, что у Овечкина есть шанс побить его рекорд: «В его первом сезоне, когда я работал в “Финиксе”. Он дважды прошел через всю нашу команду и забил, лежа на спине&r

В сезоне НХЛ-2024/25 капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя достижение Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (897 против 894 на момент завершения регулярки).

«На днях меня спросили: “Когда вы поняли, что у Овечкина есть шанс побить ваш рекорд?”.

И я сказал: «В его первом сезоне, когда я работал главным тренером “Финикса”. Когда мы играли с “Вашингтоном”, он дважды прошел через всю нашу команду и забил, лежа на спине», — сказал лучший бомбардир и ассистент в истории лиги.

Этот матч состоялся 16 января 2006 года. «Кэпиталс» обыграли «Койотис» со счетом 6:1, Овечкин забросил 2 шайбы (31-ю и 32-ю в 44 матчах в лиге).

По ходу матча комментатор Джо Бенинати упомянул, сколько шайб нужно забросить Овечкину, чтобы сравняться с Гретцки.

В итоге Александр повторил рекорд канадца 4 апреля 2025 года, а через 2 дня побил его, реализовав большинство в матче с «Айлендерс» (1:4, 895-й гол).

Овечкин забил Гол Века. На глазах у легендарного Уэйна Гретцки.