Гретцки о том, когда понял, что у Овечкина есть шанс побить его рекорд: «В его первом сезоне, когда я работал в “Финиксе”. Он дважды прошел через всю нашу команду и забил, лежа на спине&r

«На днях меня спросили: “Когда вы поняли, что у Овечкина есть шанс побить ваш рекорд?”.
И я сказал: «В его первом сезоне, когда я работал главным тренером “Финикса”. Когда мы играли с “Вашингтоном”, он дважды прошел через всю нашу команду и забил, лежа на спине», — сказал лучший бомбардир и ассистент в истории лиги.
Этот матч состоялся 16 января 2006 года. «Кэпиталс» обыграли «Койотис» со счетом 6:1, Овечкин забросил 2 шайбы (31-ю и 32-ю в 44 матчах в лиге).
По ходу матча комментатор Джо Бенинати упомянул, сколько шайб нужно забросить Овечкину, чтобы сравняться с Гретцки.
В итоге Александр повторил рекорд канадца 4 апреля 2025 года, а через 2 дня побил его, реализовав большинство в матче с «Айлендерс» (1:4, 895-й гол).
Овечкин забил Гол Века. На глазах у легендарного Уэйна Гретцки.