Николишин об Овечкине в «Динамо»: «Не знаю, кто говорит о возвращении Александра, журналисты, которым заняться больше нечем»

Контракт 39-летнего российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона. Александр является воспитанником «Динамо».
— Сейчас много разговоров ведется о потенциальном возвращении Александра Овечкина в московское «Динамо». Как вы к такому относитесь?
— Я не знаю, кто говорит о возвращении Александра, журналисты, которым заняться больше нечем.
У Овечкина еще год контракта с «Вашингтоном», когда Александр его отыграет, тогда и будем разговаривать, — сказал чемпион мира Андрей Николишин.