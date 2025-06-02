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Николишин об Овечкине в «Динамо»: «Не знаю, кто говорит о возвращении Александра, журналисты, которым заняться больше нечем»

Ранее супруга хоккеиста рассказала, что Александр Овечкин вернется в Россию после карьеры в НХЛ.

Источник: Спортс"

Контракт 39-летнего российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона. Александр является воспитанником «Динамо».

— Сейчас много разговоров ведется о потенциальном возвращении Александра Овечкина в московское «Динамо». Как вы к такому относитесь?

— Я не знаю, кто говорит о возвращении Александра, журналисты, которым заняться больше нечем.

У Овечкина еще год контракта с «Вашингтоном», когда Александр его отыграет, тогда и будем разговаривать, — сказал чемпион мира Андрей Николишин.