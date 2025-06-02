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«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать — Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь — вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах

В воскресенье армейцы победили «Ростов» в Суперфинале Фонбет Кубка России в серии пенальти (0:0, 4:3 по пен.). Защищавший в этом матче ворота ЦСКА Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом в истории — для 39‑летнего вратаря трофей стал 22‑м в карьере.

Источник: Спортс"

Также голкипер установил рекорд по количеству выигранных Кубков России — до него 8 раз турнир не выигрывал никто.

— Какое достижение в российском спорте может стоять выше рекорда Акинфеева?

— Игорь такой один — уникальный человек, личность, сумасшедшая харизма. Он имеет для клуба и для страны огромное значение.

— Достижение Игоря может стоять рядом с рекордом Овечкина или Дзюбы?

— Нет никакого смысла сравнивать. Овечкин хоккеист, Дзюба хороший футболист и нападающий. Игорь — вратарь с большой буквы. Игорь достиг огромных успехов в футболе. Дай бог таких успехов каждому, — сказал Дмитрий Крамаренко.

Акинфеев — самый титулованный игрок в истории России! Аж 22-й трофей.

ЦСКА забрал Кубок! Рекордный 8-й для Акинфеева — героя серии пенальти.