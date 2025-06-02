«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать — Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь — вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах

В воскресенье армейцы победили «Ростов» в Суперфинале Фонбет Кубка России в серии пенальти (0:0, 4:3 по пен.). Защищавший в этом матче ворота ЦСКА Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом в истории — для 39‑летнего вратаря трофей стал 22‑м в карьере.