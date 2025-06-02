«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать — Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь — вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах

Также голкипер установил рекорд по количеству выигранных Кубков России — до него 8 раз турнир не выигрывал никто.
— Какое достижение в российском спорте может стоять выше рекорда Акинфеева?
— Игорь такой один — уникальный человек, личность, сумасшедшая харизма. Он имеет для клуба и для страны огромное значение.
— Достижение Игоря может стоять рядом с рекордом Овечкина или Дзюбы?
— Нет никакого смысла сравнивать. Овечкин хоккеист, Дзюба хороший футболист и нападающий. Игорь — вратарь с большой буквы. Игорь достиг огромных успехов в футболе. Дай бог таких успехов каждому, — сказал Дмитрий Крамаренко.
Акинфеев — самый титулованный игрок в истории России! Аж 22-й трофей.
ЦСКА забрал Кубок! Рекордный 8-й для Акинфеева — героя серии пенальти.