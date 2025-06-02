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Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Обидно, что парни не сыграют. Овечкин хотел использовать еще один шанс стать олимпийским чемпионом»

Сегодня стало известно, что ИИХФ сформировала группы на турнир без России.

Источник: Спортс"

"Не знаю, откуда у наших спортивных руководителей были иллюзии и на чем они были основаны. К сожалению, у меня их изначально не было. Я не понимал, на чем строилось заявление руководителей о переговорах и каких-то договоренностях.

Как это повлияет? Единственное обидно, что парни не сыграют. Тот же Саша Овечкин хотел использовать еще один шанс стать олимпийским чемпионом.

В остальном, нужно было уже давно озвучить перечень определенных решений, делать первые шаги к развитию внутреннего хоккея. Для этого не стоило ждать каких-то иллюзорных решений в нашу пользу", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.