Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Терещенко завершил карьеру в 33 года

"Пришло время объявить о завершении моей игровой карьеры. Мне хотелось бы поблагодарить все клубы, в которых я играл. Я очень благодарен всему персоналу, докторам и тренерам, с кем мне довелось работать, без вас не было бы этого пути и моих достижений.