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Вайсфельд о недопуске России на ОИ-2026: «Политика чистой воды. Шансы были бы, если СВО завтра бы закончилась. В ИИХФ хватает наших “друзей” из Северной Америки и Европы»

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на турнир без России.

Источник: Спортс"

"К хоккею все это имеет мало отношения. Происходящее никак не связано со спортом. Политика чистой воды.

Честно говоря, особо не надеялся на допуск отечественной национальной команды к ОИ-2026. Кто-то верил в лучшее? Шансы были бы, если завтра бы закончилась СВО. Пока продолжаются боевые действия, санкции со страны в спорте никто не снимет.

Да и в ИИХФ у нас сейчас не очень много сторонников. В федерации хватает «друзей» России из Северной Америки и Европы", — заявил бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.