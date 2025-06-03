Вайсфельд о недопуске России на ОИ-2026: «Политика чистой воды. Шансы были бы, если СВО завтра бы закончилась. В ИИХФ хватает наших “друзей” из Северной Америки и Европы»

"К хоккею все это имеет мало отношения. Происходящее никак не связано со спортом. Политика чистой воды.
Честно говоря, особо не надеялся на допуск отечественной национальной команды к ОИ-2026. Кто-то верил в лучшее? Шансы были бы, если завтра бы закончилась СВО. Пока продолжаются боевые действия, санкции со страны в спорте никто не снимет.
Да и в ИИХФ у нас сейчас не очень много сторонников. В федерации хватает «друзей» России из Северной Америки и Европы", — заявил бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.