Хоккеисты «Далласа» недовольны решениями Дебура в серии с «Эдмонтоном» и комментариями тренера после 5-го матча

Хоккеисты «Старс» выразили недовольство некоторыми решениями главного тренера команды по ходу этой серии, сообщил журналист Давид Паньотта.
Также игрокам не понравились высказывания тренера после пятого матча серии, в котором «Даллас» уступил со счетом 3:6, а Питер Дебур заменил вратаря Джейка Эттинджера после двух пропущенных шайб в первом периоде.
Хоккеисты обеспокоены ситуацией, об этом они говорили после завершения сезона.
Соглашение специалиста и «Далласа» рассчитано еще на один сезон. Дебур возглавляет команду с сезона-2022/23. Команда уступила в третий раз подряд в финале конференции.
Дебур о замене Эттинджера на 8-й минуте: «Когда снимаешь вратаря, причина одна — встряхнуть команду. Не виню Джейка, но он проиграл “Эдмонтону” 6 из 7 матчей с прошлого плей-офф».
Эттинджер о том, что его заменили на 8-й минуте 5-го матча серии с «Эдмонтоном»: «Не ожидал этого. Когда тебя меняют, хочется уйти со льда, залезть под кровать и ни с кем не разговаривать».