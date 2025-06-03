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Хоккеисты «Далласа» недовольны решениями Дебура в серии с «Эдмонтоном» и комментариями тренера после 5-го матча

В нынешнем сезоне клуб из Техаса дошел до финала Западной конференции, в котором уступил «Эдмонтону» со счетом 1−4 в серии.

Источник: Спортс"

Хоккеисты «Старс» выразили недовольство некоторыми решениями главного тренера команды по ходу этой серии, сообщил журналист Давид Паньотта.

Также игрокам не понравились высказывания тренера после пятого матча серии, в котором «Даллас» уступил со счетом 3:6, а Питер Дебур заменил вратаря Джейка Эттинджера после двух пропущенных шайб в первом периоде.

Хоккеисты обеспокоены ситуацией, об этом они говорили после завершения сезона.

Соглашение специалиста и «Далласа» рассчитано еще на один сезон. Дебур возглавляет команду с сезона-2022/23. Команда уступила в третий раз подряд в финале конференции.

Дебур о замене Эттинджера на 8-й минуте: «Когда снимаешь вратаря, причина одна — встряхнуть команду. Не виню Джейка, но он проиграл “Эдмонтону” 6 из 7 матчей с прошлого плей-офф».

Эттинджер о том, что его заменили на 8-й минуте 5-го матча серии с «Эдмонтоном»: «Не ожидал этого. Когда тебя меняют, хочется уйти со льда, залезть под кровать и ни с кем не разговаривать».