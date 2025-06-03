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Крикунов о Ротенберге: «Без него СКА не стал бы таким, не выиграл бы Кубки Гагарина, не собирал бы 23-тысячные арены. Жаль, что один неудачный сезон все перечеркнул»

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

Источник: Спортс"

В прошедшем сезоне СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» (2−4 в серии).

"Мне жалко, что такой специалист покинул СКА. Роман Ротенберг — это не просто тренер, а менеджер с невероятной энергией, способный менять мир вокруг себя.

Думаю, он найдет себе применение в хоккее. Без него СКА никогда бы не стал таким клубом, не выиграл бы Кубки Гагарина, не собирал бы 23-тысячные арены.

Посмотрим, чего добьется новое руководство.

Жаль, что один неудачный сезон все перечеркнул. Но хозяин — барин, в данном случае это «Газпром». Им и решать", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Эпоха Ротенберга в СКА — только главные цифры.