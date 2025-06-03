Крикунов о Ротенберге: «Без него СКА не стал бы таким, не выиграл бы Кубки Гагарина, не собирал бы 23-тысячные арены. Жаль, что один неудачный сезон все перечеркнул»

В прошедшем сезоне СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» (2−4 в серии).
"Мне жалко, что такой специалист покинул СКА. Роман Ротенберг — это не просто тренер, а менеджер с невероятной энергией, способный менять мир вокруг себя.
Думаю, он найдет себе применение в хоккее. Без него СКА никогда бы не стал таким клубом, не выиграл бы Кубки Гагарина, не собирал бы 23-тысячные арены.
Посмотрим, чего добьется новое руководство.
Жаль, что один неудачный сезон все перечеркнул. Но хозяин — барин, в данном случае это «Газпром». Им и решать", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Эпоха Ротенберга в СКА — только главные цифры.