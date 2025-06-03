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Драйзайтль стал 6-м в голосовании на «Селке», Мэттьюс — 14-м. Михеев получил 1 балл и разделил 37-е место, Барков опередил Райнхарта на 526 очков

Нападающий «Флориды» Александр Барков выиграл награду, вручаемую лучшему форварду оборонительного плана, в третий раз в карьере.

Источник: Спортс"

Первая десятка голосования выглядит таким образом:

1. Александр Барков («Флорида») — 1363 балла (96 первых мест);

2. Сэм Райнхарт («Флорида») — 837 (29);

3. Энтони Сирелли («Тампа») — 828 (29);

4. Нико Хишир («Нью-Джерси») — 477 (11);

5. Джек Айкел («Вегас») — 256 (5);

6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 235 (1);

7. Митч Марнер («Торонто») — 177 (3);

8. Анже Копитар («Лос-Анджелес») — 125 (2);

9. Брэндон Хэйгл («Тампа») — 115 (3 первых места, 4 вторых);

10. Адам Лаури («Виннипег») — 115 (3 первых места, 3 вторых).

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс занял 14-е место в голосовании (22 балла), форвард «Вашингтона» Алексей Протас — 22-е (9 баллов).

Среди россиян только один балл получил нападающий «Чикаго» Илья Михеев, разделивший 37-ю позицию с другими игроками в голосовании.