Драйзайтль стал 6-м в голосовании на «Селке», Мэттьюс — 14-м. Михеев получил 1 балл и разделил 37-е место, Барков опередил Райнхарта на 526 очков

Первая десятка голосования выглядит таким образом:
1. Александр Барков («Флорида») — 1363 балла (96 первых мест);
2. Сэм Райнхарт («Флорида») — 837 (29);
3. Энтони Сирелли («Тампа») — 828 (29);
4. Нико Хишир («Нью-Джерси») — 477 (11);
5. Джек Айкел («Вегас») — 256 (5);
6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 235 (1);
7. Митч Марнер («Торонто») — 177 (3);
8. Анже Копитар («Лос-Анджелес») — 125 (2);
9. Брэндон Хэйгл («Тампа») — 115 (3 первых места, 4 вторых);
10. Адам Лаури («Виннипег») — 115 (3 первых места, 3 вторых).
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс занял 14-е место в голосовании (22 балла), форвард «Вашингтона» Алексей Протас — 22-е (9 баллов).
Среди россиян только один балл получил нападающий «Чикаго» Илья Михеев, разделивший 37-ю позицию с другими игроками в голосовании.