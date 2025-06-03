«Выступления Ротенберга на пресс-конференциях — это говорильня, пустые слова. Результаты тренировок должны быть видны в игре. А где они были видны у СКА?». Глазов о тренере

В прошедшем сезоне СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» (2−4 в серии).
— То, что новые руководители СКА убрали Романа Ротенберга со всех постов, вас удивило?
— Ну, он странно себя вел. Его выступления на пресс-конференциях — это же одна говорильня, пустые слова.
«Мы придумали новую тактику…» Какую новую тактику? Нужно тренировать команду, и результаты тренировочного процесса должны быть видны в игре.
А где они были видны у СКА? Я еще в начале сезона сказал, что команда провалится. Она и провалилась, не сумев пройти первый раунд плей-офф, — сказал бывший хоккеист СКА Сергей Глазов.
Эпоха Ротенберга в СКА — только главные цифры.