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«Выступления Ротенберга на пресс-конференциях — это говорильня, пустые слова. Результаты тренировок должны быть видны в игре. А где они были видны у СКА?». Глазов о тренере

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

Источник: Спортс"

В прошедшем сезоне СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» (2−4 в серии).

— То, что новые руководители СКА убрали Романа Ротенберга со всех постов, вас удивило?

— Ну, он странно себя вел. Его выступления на пресс-конференциях — это же одна говорильня, пустые слова.

«Мы придумали новую тактику…» Какую новую тактику? Нужно тренировать команду, и результаты тренировочного процесса должны быть видны в игре.

А где они были видны у СКА? Я еще в начале сезона сказал, что команда провалится. Она и провалилась, не сумев пройти первый раунд плей-офф, — сказал бывший хоккеист СКА Сергей Глазов.

Эпоха Ротенберга в СКА — только главные цифры.