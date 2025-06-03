Бабаев про ОИ без России: «Много структур еще включится, чтобы отменить решение. Канаде не хватает раздражителя — это было видно по ЧМ»

"Как я понимаю, это не окончательное решение. Если сборная России все-таки не примет участие в Олимпиаде — это будет большая ошибка.
По чемпионату мира было видно, что канадцам не хватает такого раздражителя. Да и по всему уровню турнира ощущалось, что нет сборных России и Беларуси.
Олимпиада без России — это не то соревнование. Поэтому думаю, что это не окончательное решение. Много структур еще включится, чтобы его отменить.
Хочется верить, потому что это будет благоразумно. Думаю, что в дальнейшем это будет уже политическое решение", — сказал агент Шуми Бабаев.