Дюшен об истекающем контракте с «Далласом»: «Хочется стабильности, однолетние контракты — это непросто. Надеюсь, я поставил себя в хорошее положение»

Нападающий набрал 82 (30+52) очка в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 18 матчах.
"В нашей семье дети находятся на том этапе, когда уже хочется стабильности, поэтому однолетние контракты — это непросто.
Не знаю, что произойдет, придется подождать и посмотреть, что получится с «Далласом». Надеюсь, я поставил себя в хорошее положение [своей игрой].
Мне очень понравилось здесь находиться, и я получил хороший отклик. Надеюсь, мы сможем продолжать двигаться вперед", — сказал Мэтт Дюшен.