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НХЛ и профсоюз игроков лиги не ведут переговоры об изменении формата плей-офф. Дэйли сказал: «Со стороны игроков нет недовольства. У нас есть мнение относительно достоинств системы»

С 2014 года команды, занявшие три первых места в дивизионе, автоматически попадают в розыгрыш Кубка Стэнли. Еще две выходят в плей-офф через уайлд-кард — по числу набранных очков.

Источник: Спортс"

Первые два раунда проводятся внутри дивизиона: лидер по итогам регулярки играет с обладателем второго уайлд-карда, вторая и третья команды дивизиона играют между собой. Победители этих пар выходят друг на друга.

— Рассматривают ли НХЛ и профсоюз игроков лиги в рамках переговоров по коллективному соглашению возможность корректировки формата? «Даллас» и «Колорадо» встретились в первом раунде — это серия уровня финала конференции.

— В любой момент времени по любому вопросу могут быть обсуждения между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ.

Но скажу, что этот конкретный вопрос даже не поднимался и не обсуждался в рамках наших переговоров по коллективному соглашению с Ассоциацией игроков.

У нас есть свое мнение относительно достоинств нынешней системы.

Похоже, что со стороны игроков нет недовольства по поводу этого формата", — сказал Билл Дэйли, заместитель комиссионера НХЛ.