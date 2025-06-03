НХЛ и профсоюз игроков лиги не ведут переговоры об изменении формата плей-офф. Дэйли сказал: «Со стороны игроков нет недовольства. У нас есть мнение относительно достоинств системы»

Первые два раунда проводятся внутри дивизиона: лидер по итогам регулярки играет с обладателем второго уайлд-карда, вторая и третья команды дивизиона играют между собой. Победители этих пар выходят друг на друга.
— Рассматривают ли НХЛ и профсоюз игроков лиги в рамках переговоров по коллективному соглашению возможность корректировки формата? «Даллас» и «Колорадо» встретились в первом раунде — это серия уровня финала конференции.
— В любой момент времени по любому вопросу могут быть обсуждения между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ.
Но скажу, что этот конкретный вопрос даже не поднимался и не обсуждался в рамках наших переговоров по коллективному соглашению с Ассоциацией игроков.
У нас есть свое мнение относительно достоинств нынешней системы.
Похоже, что со стороны игроков нет недовольства по поводу этого формата", — сказал Билл Дэйли, заместитель комиссионера НХЛ.