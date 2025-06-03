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Владимир Юрзинов: «Плавающие по барам акулы пера учили — сборные России не нужны. Хоккейный нигилизм — самая больная тема. Благодарен Ротенбергу, что институт удалось сохранить»

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

Источник: Спортс"

— Как объясните жесткое отношение прессы к СКА?

— Честно скажу, мне это совершенно неинтересно. Пресса, которая понимала и ценила хоккей, преимущественно осталась в прошлом.

Теперь в ней занимаются самолюбованием молодые люди, которые в своей жизни не воспитали даже одного ребенка, но которые при этом пытаются воспитать миллионы болельщиков, целый вид спорта и всю страну.

Причем очень часто этот процесс идет из увеселительных заведений, под напитки.

Знаете, это настолько нелепо, что даже не заслуживает обсуждения. Но это отравляет болельщиков, всю хоккейную страну.

— Каким видите развитие событий в СКА?

— Надеюсь, что никто не будет притормаживать такой клуб и такой город.

Создана мощная хоккейная система, ее нужно поддерживать. Беречь то, что достигнуто, — и улучшать результат, все предпосылки для которого созданы.

Но я считаю, что в нынешней ситуации есть и выигравшие.

— Кто?

— Например, Федерация хоккея России, сборная «России 25».

Роман — сильный, духовитый менеджер, у него появляется больше времени для ФХР, для сборных различных возрастов и для такого интересного проекта, как «Россия 25», сохранившего в эти трудные времена сам институт сборных.

Акулы пера, плавающие по барам, нас учили, что сборные хоккею России не нужны. Для меня вот этот хоккейный нигилизм, который разрушает наш хоккей, — самая больная тема.

Благодарен Ротенбергу и его команде, что институт сборных удалось сохранить.

Надеюсь, этой важнейшей работой он будет заниматься и дальше — уже с новыми силами, — сказал Владимир Юрзинов, являвшийся советником Романа Ротенберга в СКА.

Эпоха Ротенберга в СКА — только главные цифры.