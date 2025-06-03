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Губерниев о Ротенберге: «Мы увидели выстроенную систему в Петербурге. Прекрасный спикер, неравнодушный человек, зажигает на пресс-конференциях — он влюблен в хоккей»

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

Источник: Спортс"

"В спорте определяющим является результат. Но, с моей точки зрения, Ротенберг — неплохой тренер.

При нем мы увидели выстроенную систему в Санкт-Петербурге, где есть колоссальное внимание к команде, работают детско-юношеские и спортивные школы, прекрасная молодежная команда.

Да, со взрослой командой не получилось, но интерес в городе громадный, и это заслуга Ротенберга.

Он прекрасный спикер, неравнодушный человек, зажигает каждый раз на пресс-конференциях и не только. Роман Борисович влюблен в хоккей, любит его, предан этому виду спорта.

Интересно посмотреть, чем он будет заниматься дальше, но он продолжит приносить пользу хоккею, и это факт. Ему стоит сказать спасибо«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.

Эпоха Ротенберга в СКА — только главные цифры.