Губерниев о Ротенберге: «Мы увидели выстроенную систему в Петербурге. Прекрасный спикер, неравнодушный человек, зажигает на пресс-конференциях — он влюблен в хоккей»

"В спорте определяющим является результат. Но, с моей точки зрения, Ротенберг — неплохой тренер.
При нем мы увидели выстроенную систему в Санкт-Петербурге, где есть колоссальное внимание к команде, работают детско-юношеские и спортивные школы, прекрасная молодежная команда.
Да, со взрослой командой не получилось, но интерес в городе громадный, и это заслуга Ротенберга.
Он прекрасный спикер, неравнодушный человек, зажигает каждый раз на пресс-конференциях и не только. Роман Борисович влюблен в хоккей, любит его, предан этому виду спорта.
Интересно посмотреть, чем он будет заниматься дальше, но он продолжит приносить пользу хоккею, и это факт. Ему стоит сказать спасибо«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.
Эпоха Ротенберга в СКА — только главные цифры.