«Горжусь, что я еврей. Родители никогда не давили не меня, позволяли быть собой, искать свой путь». 19-летний защитник сборной США и «Миннесоты» Байум о национальности

"То, как нас воспитывали, чему нас учили, чему продолжают учить… Их трудовая этика, преданность, жертвы, которые они приносили — все это научило нас, что нужно, чтобы достичь целей.
Мне невероятно повезло, что у меня такая семья, что у меня есть братья, с которыми я вырос в такой обстановке. Когда ты маленький, не осознаешь этого. Но с возрастом все больше понимаешь, насколько тебе повезло и как ты это ценишь.
Я думаю, родители росли совсем по-другому — в Израиле. Но у них все получилось, и получилось хорошо. Они позволяли нам быть собой, искать свой путь. Никогда не давили, кроме как в одном — в школу мы ходить обязаны были.
Я горжусь тем, что я еврей. Горжусь своей принадлежностью к еврейскому народу", — сказал Зеев Байум.