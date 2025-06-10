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Ассистент тренера «Динамо» Писарев о Комтуа и Пакетте: «Кошмарят всех на льду, игроки североамериканского типа. Когда на тебя летят 2 таких монстра — это мощно»

— Как вам работалось с Комтуа?

Источник: Спортс"

— Этого человека даже не описать словами. Максим приехал в КХЛ доказать, что он может играть в НХЛ. Да, начало у него не задалось, мы с тренерским штабом в тот момент думали, что все дело в адаптации.

Максим долго притирался и вникал в наш хоккей. К счастью, затем он попер. Комтуа и Пакетт — это два игрока североамериканского типа, которые всех кошмарят на льду.

Если бы я выходил на лед против них, то мне было бы страшно. Когда на тебя летят два таких монстра, которые при этом бьются, кусаются и не уступают — это мощно.

Это их школа — залезать под кожу и провоцировать соперника. Кто-то не выдерживает и отвечает им, а кто-то терпит. В раздевалке Комтуа может встать и что-то сказать, партнеры к нему относятся с уважением, — сказал ассистент главного тренера «Динамо» Андрей Писарев.