Ружичка намерен вернуться в НХЛ. «Спартак» не хочет повышать зарплату лучшему снайперу команды в сезоне (Metaratings)

Словацкий хоккеист ждет предложений от клубов лиги после первого июля, когда откроется трансферное окно. 26-летний форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не хочет существенно повышать базовый оклад Ружички. В прошлом сезоне он получал 45 миллионов рублей.
Нападающий стал лучшим снайпером команды в Фонбет Чемпионате КХЛ (26 шайб в 65 играх при 45 очках) и розыгрыше Кубка Гагарина (7 шайб в 12 играх при 12 очках).
В НХЛ Ружичка выступал в составе «Аризоны» и «Калгари».