Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.50
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2

Ружичка намерен вернуться в НХЛ. «Спартак» не хочет повышать зарплату лучшему снайперу команды в сезоне (Metaratings)

Об этом сообщает Metaratings.

Источник: Спортс"

Словацкий хоккеист ждет предложений от клубов лиги после первого июля, когда откроется трансферное окно. 26-летний форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не хочет существенно повышать базовый оклад Ружички. В прошлом сезоне он получал 45 миллионов рублей.

Нападающий стал лучшим снайпером команды в Фонбет Чемпионате КХЛ (26 шайб в 65 играх при 45 очках) и розыгрыше Кубка Гагарина (7 шайб в 12 играх при 12 очках).

В НХЛ Ружичка выступал в составе «Аризоны» и «Калгари».