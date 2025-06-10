Плющев о Рашевском: «Рано зацикливаться на деньгах, должно работать понятие клубного патриотизма. “Авангард” фактически вытирает ноги о “Динамо”

В данной ситуации, играя ва-банк и перекупая молодого игрока, «Авангард» разрывает всю эту цепочку и фактически вытирает ноги о «Динамо». О легендарный клуб, который нельзя назвать не влиятельным и не ресурсным, — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.